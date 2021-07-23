Онлайн-продажи: сколько зарабатывают украинцы на международных площадках

Бурное развитие мирового e-commerce, которое только ускорилось в последние годы, положительно сказалось на доходах украинцев. Так, с 1 квартала 2019 по 1 квартал 2021 года средний доход украинского онлайн-продавца на международных торговых площадках вырос в 1,5 раза, или на 49%, сообщает Finance.ua.

Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer.

По данным платформы, украинцы вовремя воспользовались возможностью начать бизнес в e-commerce — за 2 года количество селлеров выросло на 14%. В то же время увеличились общие зачисления в Украину — на 69%.

«Среди украинцев, которые зарабатывают на международных рынках, в 1 квартале 2021 года онлайн-продавцы получили наибольший средний доход — $10 405. Если еще 20 лет назад для небольших локальных производителей экспорт был скорее испытанием, то сейчас благодаря онлайн-торговле для них открыт весь мир. Такая вовлеченность в глобальную экономику несет выгоду не только предпринимателям, когда они совершенствуют товары вследствие более сильной конкуренции, получают большую прибыль, но и для экономики Украины в целом. Это и рост валютной выручки, и новые рабочие места, и улучшение имиджа страны», — отмечает Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

Свыше половины общих зачетов украинским селлерам, или 53%, концентрируется в пяти крупных городах — об этом свидетельствуют данные за первые три месяца 2021 года. В то же время треть (32%) от зачислений в Украину приходится на один город — Киев. В Одессу поступает 7% зачислений, по 6% — в Днепр и Харьков, и только 3% — во Львов.

Больше всего в январе-марте 2021 года заработали онлайн-продавцы из Одессы — их средний доход оказался на 16% выше, чем у киевлян.

При этом для столичных селлеров 1 квартал 2021 года стал на 22% более успешным, чем для днепрян. Разрыв между Днепром и Львовом значительнее — средний доход днепровских онлайн-продавцов на 27% выше. Львовяне оказались на четвертом месте, заработав за первые три месяца 2021 года на 22% больше харьковчан.

Если говорить о приросте среднего дохода селлеров из крупных городов, то с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года заработок днепрян вырос на 72%, киевлян — на 70%, львовян — на 56%, одесситов — на 46%, и харьковчан — на 5%.