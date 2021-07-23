Скандал с Pegasus: Макрон меняет телефон и усиливает безопасность

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свой телефон, а также телефонный номер на фоне заявлений о том, что шпионское программное обеспечение Pegasus могло быть нацелено на него, сообщают мировые СМИ.

Об этом заявил представитель президента Франции после чрезвычайного совещания по вопросам кибербезопасности в Елисейском дворце с участием Макрона.

Макрон требует "усиления всех протоколов безопасности" относительно чувствительных средств связи.

Президент Франции в четверг провел экстренное заседание по вопросам кибербезопасности, чтобы обсудить возможные действия правительства после сообщений о том, что его мобильный телефон и членов правительства могли быть взломаны хакерами или прослушиваться.

Макрон регулярно меняет телефоны и "очень серьезно относится к этому вопросу", заявил в четверг представитель правительства Габриэль Аттал.

Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрования мессенджеров. Компания продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.