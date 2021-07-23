Нежное фото Виктора Павлика с новорожденным сыном в Буковеле
55-летний украинский артист Виктор Павлик недавно стал отцом в четвертый раз - молодая жена Екатерина Репяхова родила ему сына Михаила. При этом семейство не стало сидеть на месте и через месяц после родов отправились с малышом на Закарпатье - там молодая мама дышит свежим воздухом и отдыхает, а ее супруг заодно выступает с концертами. Так, артист поделился нежным фото с сыночком, сообщает РБК-Украина.
Атмосферный кадр, сделанный в Буковеле, Павлик опубликовал в своем Instagram. На фото певец сидит в кресле у большого окна, держа на рукахх маленького Мишу. Папа и сын оба смотрят в окно, любуясь живописными пейзажами.
"Буковель. Син пізнає нове", - подписал снимок гордый отец.
Автор: Марина Настевич