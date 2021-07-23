Катастрофические наводнения в Европе участятся в 14 раз – ученые

Разрушительные наводнения, от которых страдают страны Европы, в ближайшем будущем могут участиться в 14 раз. К такому выводу пришли ученые. Основной причиной такого изменения является глобальное потепление, сообщает Вести.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters. Исследователи смоделировали изменение медленных штормов в сценарии, когда выбросы углерода не сокращаются, а наоборот продолжают расти.

В итоге компьютерные модели просчитали худший сценарий, по которому медленно движущиеся штормы могут стать в 14 раз более распространенными на суше уже к 2100 году. Чем медленнее движется шторм, тем больше осадков он вызывает на небольшом участке суши, что провоцирует серьезный риск наводнений.

Климатический кризис (повышение температуры) привел к тому, что атмосфера может удерживать больше влаги. Ученые прогнозируют, что штормы будут передвигаться еще медленнее, чем те, что накрыли Германию, Бельгию, Швейцарию и Нидерланды на прошлой неделе, что вызовет еще более экстремальные осадки.