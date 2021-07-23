Не разъяснив водителю его права, штраф является незаконным

Полицейский оштрафовал водителя за нарушение Правил дорожного движения. Водитель обжаловал штраф в суде. В иске водитель отметил, что инспектор не провел в установленном порядке рассмотрение дела и не разъяснил ему его права как лица, привлекаемого к административной ответственности, сообщает Дорожный адвокат.

Рассматривая данный аргумент, суд отметил, что соблюдение предусмотренной законом процедуры играет важную роль для установления объективной истины.

Суд констатировал, что в соответствии с предусмотренной процедурой рассмотрение дела начинается с представления полицейского. Полицейский объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, кто привлекается к ответственности, разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности.

Нарушение инспектором этой процедуры сводит на нет саму суть и задачи, положенные в основу понятия административной ответственности. Это затрудняет установление объективной стороны совершенного нарушения и вины лица в его совершении.

Суд установил, что на месте остановки инспектор не разъяснил водителю его права, как лица, привлекаемого к ответственности. Суд признал такие действия грубым нарушением процедуры наложения взыскания и отменил штраф полиции (Дело №760/402/21).

Таким образом, не разъяснение во время рассмотрения дела водителю его прав является грубым нарушением процедуры наложения взыскания и, как следствие, является основанием для отмены штрафа.