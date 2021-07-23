В Борисполе упростили контроль на входах: что изменилось

На входе в терминал D Международного аэропорта "Борисполь" убрали рентгено-телевизионные интроскопы. Это упростило процедуру и ускорило прохождение контроля на входах в терминал, сообщила пресс-служба аэропорта, сообщает UBR.

Так, с 22 июля сотрудники "Борисполя" проверяют только паспорта и посадочные талоны пассажиров.

"Сняли пункты контроля и сделали проще процедуру входа в терминал, при этом не снизив уровень безопасности" , – рассказал генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

Ранее "Борисполь" совместно с платежной системой Visa открыли новый коридор Fast Track в терминале D для ускоренного обслуживания пассажиров. В итоге, пассажиры могут сократить время на прохождении всех обязательных процедур, в том числе регистрации, оформлении багажа, прохождении контроля авиабезопасности.

Напомним, в мае текущего года Международный аэропорт "Борисполь" получил 40 млн грн прибыли. "Антикризисная программа" помогла уменьшить затраты при увеличении доходов. Это вернуло аэропорт к прибыльности.