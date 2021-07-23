В Одесской области размыло дамбу, подтоплены дороги и дворы

В результате разгула стихии в Одесской и Херсонской области подтоплены десятки дворов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, 22 июля в Одессе в результате сильных дождей подтопило 48 дворов и 10 участков автодорог. Пострадавших нет. Спасатели оказали помощь 98 людям, среди которых 39 детей и роженица. Откачано около 30 тыс. кубометров воды.

Спасатели оказали помощь 98 людям
Спасатели оказали помощь 98 людям

В селе Нерубайском Одесского района из-за ливня обрушилась земляная плотина местного пруда, подтопило 10 дворов.

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Фото: ГСЧС
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Фото: ГСЧС
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