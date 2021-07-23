В Одесской области размыло дамбу, подтоплены дороги и дворы
В результате разгула стихии в Одесской и Херсонской области подтоплены десятки дворов, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, 22 июля в Одессе в результате сильных дождей подтопило 48 дворов и 10 участков автодорог. Пострадавших нет. Спасатели оказали помощь 98 людям, среди которых 39 детей и роженица. Откачано около 30 тыс. кубометров воды.
В селе Нерубайском Одесского района из-за ливня обрушилась земляная плотина местного пруда, подтопило 10 дворов.