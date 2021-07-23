В Украине две области не соответствуют "зеленой" зоне

По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Луганской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Так, в Ивано-Франковской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 75%, хотя еще днем ​​ранее был в пределах 12%.

В то же время в Луганской области уровень общего количества госпитализированных с COVID-19 составляет 54,1%.

Отметим, что динамика госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна быть в "зеленой" зоне не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее 2 показатели. Поэтому Ивано-Франковская и Луганская область находятся в "зеленой" зоне.

Мария Кучерявец