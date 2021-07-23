Протасевич назвал организаторов массовых протестов в Беларуси

Один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, находится в Минске под домашним арестом, заявил, что летом прошлого года людей на улицы вывели телеграм-каналы. Они, по его мнению, и выступали в роли организаторов и координаторов акций протеста, сообщает Страна.ua.

"Протесты организовали и координировали Telegram-каналы. Именно они были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы" , - заявил он.

При этом, по мнению Протасевича, в Беларуси происходит внутренняя борьба среди оппозиции, которая приводит к ее уничтожению.

Напомним, мае в Минске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, их обоих задержали.

В Беларуси Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце июня в Минске Протасевича и его подругу Сапегу перевели под домашний арест.