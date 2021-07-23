В Киеве протестуют у посольства Беларуси против режима Лукашенко

В Киеве возле здания Посольства Республики Беларусь проходит акция правозащитников и представителей белорусского сообщества под названием "Гусь за Беларусь", сообщает УНИАН.

В акции принимают участие около 50 активистов.

Организатором мероприятия выступила правозащитная организация "Центр гражданских свобод". Ее представители пояснили, что символом акции является гусь, который напоминает название города Гаага, где расположен Международный уголовный суд, который “будет рассматривать противоправные действия Лукашенко как преступления против человечности”.

Активисты хотят привлечь внимание общества к репрессиям режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, выразить против них протест и напомнить об ответственности за преступления.

“Наиболее вопиющие факты последнего месяца, касающиеся репрессий в отношении представителей СМИ и правозащитников Беларуси: 30 июня журналист Андрей Александров был обвинен в государственной измене, это предусматривает 15-летнее заключение. 6 июля суд приговорил одного из оппозиционных лидеров Виктора Бабарико к 14 годам тюрьмы. 8 июля белорусские власти арестовали главного редактора медиа "Наша Нива" Егора Мартыновича и еще 4 работников редакции. 14 июля власти провели обыски в офисе правозащитной организации "Вясна", при этом был арестован руководитель "Вясны" Алесь Бялацкий” , - напомнили в "Центре гражданских свобод".

Участники акции требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушениях закона.

Также они призывают представителей украинской власти адекватно отреагировать на эти массовые нарушения прав человека.