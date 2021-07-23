Хрущевки планируют сносить: подробности законопроекта

Министерство развитие общин и территорий подготовило законопроект, который позволит начать снос старых хрущевок и строительство вместо них новых зданий большей этажности. В частности, в действующие правила внесут норму, согласно которой для реконструкции нужно будет согласие 75%, а не 100% жителей, сообщает Обозреватель.

Закон, который позволяет сносить старые здания и строить на их месте новые, действует еще с 2006-го. Но его нормы прописаны так, что реализовать возможность практически невозможно, рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению" , – рассказала нардеп.

Снос здания и строительство нового объекта будет происходить за счет застройщика. Многие жилые кварталы были построены с учетом, что рядом с домами есть место для "нулевого здания". То есть в первую очередь должны возвести новый "нулевой" дом, затем переселить жильцов из старого в новый, снести первое здание, построить на его месте новое – переселить жильцов из следующего дома уже во второй построенный дом и так далее.