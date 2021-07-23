Длительный интервал между вакцинами повышает уровень антител от штамма "Дельта"

Согласно британскому исследованию, более длительный промежуток времени между дозами вакцины Pfizer приводит к более высокому общему уровню антител, чем более короткий промежуток получения второй дозы вакцины, об этом сообщают иностранные СМИ.

Исследование может помочь разработать стратегии вакцинации против варианта Delta, который снижает эффективность первой дозы вакцины.

"После двух доз вакцины уровни нейтрализующих антител были вдвое выше после более длительного интервала дозирования по сравнению с более коротким интервалом дозирования", - отмечают авторы исследования.

Эти результаты подтверждают мнение о том, что, хотя для обеспечения полной защиты от штамма Delta необходима вторая доза, отсрочка этой дозы может обеспечить более прочный иммунитет, даже если это будет происходить за счет защиты в краткосрочной перспективе.

Отметим, что в декабре прошлого года Великобритания уже увеличила интервал между дозами вакцины до 12 недель, хотя компания Pfizer предупредила, что нет никаких доказательств, подтверждающих отход от трехнедельного перерыва.

Сейчас Великобритания рекомендует 8-недельный перерыв между дозами вакцины, чтобы быстрее дать большему количеству людей высокую защиту от штамма Delta, при этом максимизируя иммунный ответ в долгосрочной перспективе.