Редкое фото Жанны Бадоевой с мужем

Телеведущая Жанна Бадоева поделилась с поклонниками редким снимком с мужем Василием Мельничиным, который родом из Львова. В браке пара проживает 7 лет, сообщает Обозреватель.

Фото 45-летняя телеведущая опубликовала в Instagram. Кроме этого, Жанна поразмышляла об отношениях и задалась вопросом о роли каждого человека в них.

"Часто вижу, как люди пишут друг другу: "ты - моя половинка", "не могу без тебя жить", "без тебя нет меня" и тд. Но не задумывались ли вы, что каждый из нас должен сам по себе ощущать себя целостным , что наша жизнь не должна зависеть от какого-то конкретного человека. Думаю, что поймав это состояние, только в этом моменте, когда оба понимают, что они полноценны, можно быть и стать счастливыми, как вместе, так и по отдельности?! Что думаете?" , – написала Бадоева.