УЗ показала обновленные пассажирские вагоны

Укрзализныця завершила капитально-восстановительный ремонт с продлением срока эксплуатации 7 пассажирских вагонов. Уже со следующей недели они пополнят состав пассажирского поезда Интерсити, который курсирует по маршруту Киев - Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Вагоны оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, регулирования температуры отдельно в каждом купе, кнопкой вызова проводника и индикатором занятости туалета, а также информационными мониторами внутри купе (показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочее)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в каждом купе есть две розетки с USB-портами. Изменения коснулись уборной: теперь в вагонах установлены вакуумные туалеты, большое зеркало и обновленная система подачи воды.

Срок выполнения ремонта каждого такого вагона - около 3 месяцев, а стоимость работ - почти 16 млн гривен, что практически в два раза дешевле приобретения нового вагона, отметили в пресс-службе.

В ближайшие несколько месяцев планируется отремонтировать еще 24 пассажирских вагона, а всего в 2021 году - выполнить капитально-восстановительный ремонт 50 вагонов.