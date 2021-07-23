Отчего болят почки: как распознать причину по косвенным признакам

Почки один из ключевых органов в организме – фильтрующие кровь и выводящие из организма токсины, лишние кислоты, минералы, а также избыток воды. Когда почки нездоровые, то происходит нарушение баланса веществ и жидкости, отчего страдает здоровье в целом, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Поэтому боль в почках никогда нельзя игнорировать - нужно срочно обращаться к врачу. Если вы хотите до приема к специалисту самостоятельно снизить интенсивность боли, вам может помочь соблюдение диеты: исключите из рациона соленую, острую и копченую пищу. Держите тело, а в особенности область поясницы и ноги, в тепле, соблюдайте постельный режим. Смотрите более подробно далее в видео.