Арестович прокомментировал призыв ФРГ соблюдать "формулу Штайнмайера"

Спикер ТКГ Алексей Арестович прокомментировал призыв Германии к Украине соблюдать формулу Штайнмайера.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По словам Арестовича, скорее всего, позиция Берлина связана с договоренностью с Россией по "Северному потоку-2". Он добавил, что "сама формула не является такой страшной для нашей страны, как о ней говорят" .

Спикер ТКГ утверждает, что в основу документа ФРГ закладывала принцип "сначала разоружение боевиков, а потом проведение выборов" , но Кремль утверждает обратное.

Кроме того, политик отмечает, что формулу Штайнмайера уже можно назвать имплементированной в украинское законодательство. Ведь в версии нашей страны закон об особом статусе Донбасса является децентрализацией, которая уже проведена, и создания особой экономической зоны, что сейчас активно обсуждается.

Напомним, формула Штайнмайера — это механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.