Арестович прокомментировал призыв ФРГ соблюдать "формулу Штайнмайера"
Спикер ТКГ Алексей Арестович прокомментировал призыв Германии к Украине соблюдать формулу Штайнмайера.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
По словам Арестовича, скорее всего, позиция Берлина связана с договоренностью с Россией по "Северному потоку-2". Он добавил, что
"сама формула не является такой страшной для нашей страны, как о ней говорят".
Спикер ТКГ утверждает, что в основу документа ФРГ закладывала принцип
"сначала разоружение боевиков, а потом проведение выборов", но Кремль утверждает обратное.
Кроме того, политик отмечает, что формулу Штайнмайера уже можно назвать имплементированной в украинское законодательство. Ведь в версии нашей страны закон об особом статусе Донбасса является децентрализацией, которая уже проведена, и создания особой экономической зоны, что сейчас активно обсуждается.
Напомним, формула Штайнмайера — это механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.