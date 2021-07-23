Облгазы задолжали Оператору ГТС миллиарды

Задолженность операторов газораспределительных сетей (обл-, горгазов) перед Оператором ГТС (ОГТСУ) по итогам первого полугодия составляет более 9,4 млрд грн, сообщает UBR.

Одними из самых крупных должников являются "Донецкоблгаз", который увеличил сумму в июне на 57,6 млн грн, (совокупный долг – 1,1 млрд грн) и "Тернопольгоргаз" – на 5,9 млн грн (0,6 млрд грн).

С наступлением нового отопительного сезона ситуация с долгами прогнозируемо ухудшится, сообщается на сайте ОГТСУ.

"За последние два месяца динамика погашения задолженности остается крайне низкой. При этом часть облгазов продолжает практику несанкционированных отборов газа и накопления долгов" , – говорится в сообщении.

По данным ОГТСУ, 90% долга (8,5 млрд грн) предприятия образовали в 2021 году. Крупнейшими должниками остаются структуры частной группы РГК (связанная с Дмитрием Фирташем): "Киевоблгаз" – 1,1 млрд грн, "Львовгаз" – 0,8 млрд грн, "Днепропетровскгаз" – 0,5 млрд грн, "Винницагаз" – 0,4 млрд грн, "Ивано-Франковскгаз" – 0, 4 млрд грн и другие.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон назвал недопустимой ситуацию, когда частные облгазы длительное время отбирают голубое топливо из государственной системы магистральных газопроводов и не платят за него. Поэтому Оператор газотранспортной системы выступает за введение специальных распределительных счетов.

Механизм предусматривает, что часть средств, которые поставщики получают от населения за распределение, будет автоматически перечисляться Оператору ГТС. Это важно внедрить до наступления отопительного сезона.

Речь идет о законе (3508-д), который Верховная Рада приняла во втором чтении 14 июля. Документ предусматривает реструктуризацию задолженностей производителей тепловой энергии (ТКЭ), облгазов, газсбытов, а также водоканалов.

Напомним, что в мае общая задолженность облгазов перед ОГТСУ составляла 9,9 млрд грн.