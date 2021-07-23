Обвал здания во Флориде: пострадавшие семьи получат $150 млн

Окружной судья Майкл Ханзман объявил, что выжившие жильцы многоэтажного жилого комплекса Champlain Towers в Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), а также семьи погибших и пострадавших в результате обрушения здания в общей сложности получат не менее 150 миллионов долларов компенсации, сообщает NEWSru.

Эта сумма складывается из примерно 50 миллионов долларов страховки на здание Champlain Towers South и не менее 100 миллионов долларов доходов от продажи земли, на которой когда-то стояла башня.

Тем временем продолжаются поисковые работы на месте обрушения жилого комплекса Champlain Towers. За последние семь дней новостей об обнаружении останков погибших не поступало. В то же время продолжался процесс опознания.

По состоянию на 23 июля, объявлено, что найдены тела 97 погибших. Опознаны тела 95 погибших. Опубликованы имена 88 из них. Точное число пропавших без вести неизвестно.

По сведениям МИД Израиля, десятки погибших и пропавших без вести имели израильский паспорт.

Известно, что среди погибших и пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане Австралии, Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы, Великобритании, Канады. Упоминалось и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждал, что пропали российские граждане).

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.