Представлен самый дорогой и мощный Kia Sportage 2022

Новый Kia Sportage пятого поколения получил гибридную версию. На данный момент это самая дорогая и самая мощная версия модели, сообщает АвтоПортал.

На родине, в Южной Корее, цена Kia Sportage Hybrid стартует с 27 тыс. долларов при том, что базовая версия стоит в эквиваленте $22 тыс. Кстати, пока этот вариант исключительно переднеприводной.

Силовой установкой поделился родственный гибрид Hyundai Tucson. Бензиновый 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 180 л. с. работает в паре с 60-сильным электромотором. Суммарная отдача – 230 л. с. и 350 Н∙м.

Самый мощный Kia Sportage 2022 еще и самый экономичный – 6,0 л/100 км в смешанном цикле. Время разгона до сотни не сообщают, но по аналогии с Tucson оно займет около 8 с. Небольшая аккумуляторная батарея на 1,49 кВт∙ч позволит проехать несколько километров на электротяге.

Впрочем, скоро появится еще и плаг-ин гибрид Киа Спортейдж. У него запас хода в электрическом режиме будет больше, да и мощность силовой установки поднимут до 265 л. с.