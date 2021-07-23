МОК извинился перед Украиной за карту без Крыма – Кулеба

Международный олимпийский комитет извинился за карту Украины без временно оккупированного Крыма на сайте Олимпиады в Токио, сообщает Лига.net.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, украинские дипломаты немедленно связались с руководством МОК, когда узнали о некорректной карте на сайте Олимпийских игр.