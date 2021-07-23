Twitter хочет интегрировать биткоин в свои сервисы

Гендиректор Twitter Джек Дорси заявил, что биткоин станет "большой частью" будущего компании - он видит возможности интегрировать криптовалюту в существующие продукты и услуги соцсети, сообщает Экономическая правда.

"Дорси является решительным защитником биткоинов в течение многих лет, но как криптовалюту можно будет ввести в действие на платформе Twitter, пока не было подробно описано. Однако Дорси часто публично рекламировал криптовалюту, говоря, что это напоминает ему о "первых днях Интернета", и при его жизни не было "ничего важнее", над чем бы он работал" , - пишет TechCrunch.

Дорси также назвал биткоин одной из трех ключевых тенденций для будущего Twitter, наряду с искусственным интеллектом и децентрализацией.

"Если в сети есть собственная, глобальная валюта, это позволит нам быстрее развивать такие продукты как Super Follows (система подписки, похожая на Patreon - ред.) и Tip Jar (возможность донатить авторам - ред.). Благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете" , - сказал он.

"В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета - это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткоинах" , - добавил Дорси.

TechCrunch добавляет, что Дорси назвал биткоины "ключом к будущему" Twitter.