Ирина Федишин сверкала на "Вечере премьер" в роскошном образе

Певица Ирина Федишин стала приглашенной гостьей на "Вечере премьер" с Екатериной Осадчей. Для важного события знаменитость выбрала удивительное черное платье усыпанное камнями, сообщает 24 Канал.

22 июля на смотровой площадке КВЦ Парковый состоялось главное событие музыкальной жизни страны – "Вечер Премьер" с Екатериной Осадчей. В этот вечер гостей ждали особые премьеры, неожиданные коллаборации украинских артистов и выступления топовых представителей украинского шоу-бизнеса.

К выступлениям Тины Кароль, Оли Поляковой, NK и группы The Hardkiss присоединилась исполнительница Ирина Федишин. Перед зрителями артистка появилась в потрясающем образе.

Певица предстала перед камерой в велюровом платье без бретелек. Наряд не имел рукавов, поэтому красиво подчеркивал зону декольте, украшенную камнями. Также Ирина похвасталась длинными стройными ножками, поскольку платье имело соблазнительный вырез. Для выступления Федишин дополнила свой look длинными перчатками.

фото: instagram.com/iirynafedyshyn