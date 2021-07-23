Что делать, если задержали или отменили ваш авиарейс

Сезон отпусков в разгаре, а немало туристов любят путешествовать самолетами. Случается, что авиарейсы задерживают, или же вообще отменяют, сообщает ЛигаБизнес.

В случае отмены рейса авиакомпания обязана самостоятельно или через агента по обслуживанию уведомить пассажиров за 14 дней до запланированного вылета об его отмене. А в случае задержки - информировать пассажиров об ориентировочном времени задержки рейса и ожидаемом времени его отправления средствами, доступными в аэропорту отправления, каждые 30 минут.

В случае задержки авиарейса пассажир имеет право:

- на бесплатное питание, прохладительные напитки, а также два звонка или электронные письма - если задержка составляет больше, чем два часа;

- компенсацию стоимости билета или другой рейс - если задержка составляет больше пяти часов. Если же при выборе другого рейса снижается его класс, то в течение семи дней пассажиру должны возместить: 30 % от примененного тарифа для всех рейсов дальностью 1500 километров или меньше; 50 % для всех рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров; 75 % для всех рейсов большей протяжности;

- на номера в гостиницы, питание и трансфер по маршруту аэропорт - гостиница - аэропорт в случае задержки рейса больше чем на 24 часа.

Если же Ваш рейс отменен, то Вы имеете право:

- в случае уведомления об отмене рейса за 14 дней до запланированного вылета Вам предоставляется право на получение полной стоимости билета или выбора билетов на другой рейс;

- в случае если уведомление об отмене рейса поступило меньше, чем за 14 дней Вы можете получить компенсацию в таком расчете:

- 250 евро - для рейсов дальностью 1500 километров или меньше;

- 400 евро - для рейсов дальностью свыше 1500 до 3500 километров;

- 600 евро - для рейсов дальностью свыше 3500 километров.

В случае отмены рейса и продолжения путешествия другим рейсом или по иному маршруту, пассажирам должны бесплатно предложить и обеспечить: питание и прохладительные напитки, места в гостинице, наземный трансфер по маршруту аэропорт - гостиница - аэропорт и два телефонных звонка или электронные письма.

Для получения компенсации за отмену рейса нужно оформить претензии к авиакомпании. Это можно осуществить через онлайн-сервисы авиакомпаний.

Для подачи претензии нужно:

- электронный билет с номером бронирования;

- фото паспорта для выезда за границу;

- посадочный талон;

- справки, электронные письма или SMS от авиакомпании, в которых указаны проблемы с рейсом;

- подтверждение отмены рейса;

- фото табло с расписанием, чеки, брони гостиниц или любые другие подтверждения расходов, понесенных в связи с отменой перелета.

В дальнейшем вашу претензию авиакомпания должна рассмотреть на протяжении 42-90 дней и предоставить ответ об удовлетворении предоставления или отказе в удовлетворении предоставления компенсации.