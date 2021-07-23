Что означает перенос визита Зеленского в США на конец лета

В Офисе президента Владимира Зеленского наконец дождались точной даты его визита в Вашингтон. Одновременно с обнародованием договоренностей с Германией о "Северном потоке-2" было заявлено, что Зеленского ждут в Белом доме 30 августа, сообщает Страна.ua.

Правда, сделано это было не в очень учтивой форме - дату озвучила американская сторона, сказав, что именно в этот день ждут в Вашингтоне Зеленского. То есть, выглядело это так, что Зеленского просто поставили перед фактом.

Отдельно обращает на себя внимание само число, на которое намечен визит - 30 августа. Это более чем на месяц позже даты, которая обсуждалась ранее.

Однако американская администрация решает свои задачи. Ей выгоден конец августа и мало волнуют проблемы Зеленского. Украинский президент хотел приехать значительно раньше, чтобы вмешаться в процесс обсуждения сделки о газопроводе, которую в Киеве сочли внешнеполитическим поражением.

Но именно поэтому визит, судя по всему, и передвинули на конец августа. Заодно и показав недовольство американцами тем, как Зеленский выполняет "домашние задания" Вашингтона.

Псаки назвала день

В один день с публикацией заявления США и Германии по “Северному потоку-2”, в котором говорится о компенсациях Украине за газопровод в обход нее, Белый дом официально пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

Хотя еще в середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит запланирован на конец июля. В начале июля СМИ сообщали, что рабочая дата - 26 июля, однако американская администрация заинтересована в “оттягивании” приезда Зеленского.

Причин якобы было две. Во-первых, Белый дом поглощен выводом американских войск из Афганистана и сейчас, мол не до переговоров с Зеленским. Во-вторых, администрация Байдена не хотела, чтобы украинский президент во время визита обсуждал в широком кругу конгрессменов и сенаторов готовящуюся сделку по СП-2 с немцами, планы официального Киева на НАТО и вообще темы гарантий безопасности от США.

По всей видимости, в ответ на недовольство Офиса президента стали звучать заверения, что Байден и Зеленский точно встретятся летом. Об этом, в частности, заявил новый временный поверенный США в Киеве Джордж Кент.

Конгресс на каникулах

Похоже, фактор политических каникул в США, захватывающих конец лета, а также ситуация с "Северным потоком-2" действительно повлияли на выбор даты командой Байдена.

Конгресс не работает с 7 августа по 20 сентября, и полноценно обсудить тему газопровода с членами обеих палат у украинской делегации не получится.

“Такая дата визита, конечно, ограничит количество контактов Зеленского в американском депутатском корпусе” , - комментирует политолог Руслан Бортник.

В Конгрессе утверждение даты не прошло без внимания. Группа конгрессменов, которая выступала против "Северного потока-2" призвала Байдена изменить дату визита президента Украины, чтобы “провести надлежащий диалог” с ним. Конкретно республиканцы обвиняют Белый дом в создании помех для общения Зеленского с Конгрессом, вооружившись все той же антироссийской риторикой, с которой была демократы атаковали предыдущего президента Дональда Трампа.

“Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по “Северному потоку - 2. Должно быть, просто совпадение” , - с иронией сенатор от Республиканской партии Том Круз в своем микроблоге в Твиттере.

Чтоб избежать возможности давления со стороны противников сделки Белый дом, видимо, и перенес дату визита на конец августа. Когда конгрессмены будут в отпуске, а газопровод уже построят и любые санкции станут против него бессмысленными.

Вилка для Зеленского

В такой ситуации Зеленский оказывается в довольно тяжелом положении.

Окончание строительства "Северного потока-2" может дать старт кампании со стороны Порошенко и прочих противников президента "справа" по поводу того, что дипломатия Зеленского провалилась, а он показал свою некомпетентность.

Судя по тональности заявлений представителей власти (сам Зеленский до момента публикации никак не прокомментировал ни “газовую сделку”, ни дату будущего визита), они возлагают ответственность за невыгодное для Украины развитие событий на западных партнеров.

Что, в свою очередь, может еще более ухудшить отношение американцев к украинской власти.

В ответ последние могут еще более затормозить выполнение "домашнего задания", которое поставил Вашингтон.

Как в таких условиях пройдет визит президента Украины в Вашингтон можно только догадываться.