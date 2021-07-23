Названы экономики с наибольшими потерями от пандемии

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service выпустило доклад с оценкой потерь национальных экономик из-за пандемии COVID-19. Продолжительные негативные последствия аналитики прочат большинству стран мира, однако некоторым из них удастся выйти из кризиса с минимальным ущербом, сообщает РБК.

Темпы восстановления и «рубцевания шрамов» после пандемии будут зависеть от структуры национальной экономики, способности рынков товаров и труда адаптироваться к эффектам пандемического шока, а также от качества антиковидной госполитики и темпов массовой вакцинации в странах.

Три группы стран

Аналитики агентства разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы.

Наименее пострадавшие экономики — те, у которых прогнозируемый ВВП окажется лишь на 2% (или меньше) ниже докризисного прогноза.

Экономики со средним ущербом — их прогнозный ВВП не дотягивает 2–8% до докризисного.

Наиболее пострадавшие экономики — их потери относительно допандемической траектории ВВП превысят 8%.

Самые серьезные потери ощутят страны с формирующимися и «пограничными» (frontier) экономиками — особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. В зоне риска также государства с высокой долговой нагрузкой даже без учета пандемии и слабыми институтами, не способными в должной мере поддержать восстановление.

К категории наиболее пострадавших Moody's относит Шри-Ланку, Суринам, Лаос, Индию, Тунис, Перу.

Лишь небольшая группа стран может избежать серьезных экономических потрясений, их реальный ВВП к 2023 году будет лишь немного ниже или даже выше допандемических прогнозов. Речь идет о странах с развитой экономикой, включая США, большинство стран Западной Европы, а также Китай. В США и еврозоне вакцинация населения находится в продвинутой фазе, а огромные фискальные стимулы помогают экономике быстрее восстановиться.

В таких странах, как Китай, Южная Корея или Сингапур, ответ властей на кризис здравоохранения был достаточно эффективным: там с самого начала были введены жесткие карантинные ограничения, которые позволили медицинским учреждениям справиться с ростом заболеваемости.