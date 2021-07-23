Изменения на Банковой: почему Зеленский убрал трех заместителей Тарана

Журналист Юрий Бутусов подробно объяснил свое видение касательно того, почему Владимир Зеленский убрал трех замминистра обороны за один день.

Об этом свидетельствует его публикация в Facebook.

Так, по словам Бутусова, 21 июля Кабмин уволил сразу трех заместителей министра - Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона.

"Эти три заместителя были ключевыми фигурами в команде действующего министра обороны Андрея Тарана", - отмечает журналист.

Кроме того, он добавил, что, по данным источника Цензор.Нет, в скором времени президент собирается отправить в отставку и самого Тарана.

"Андрей Таран был назначен по требованию главы ОП Ермака - это полностью его человек. Таран не воевал, но перед выходом в отставку по достижению предельного возраста ему разрешили послужить немного в российско-украинском центре контроля и координации.

Ермаку нужен был министр обороны, который по команде подпишет любой приказ, даже непопулярный в армии. Именно Таран подписал 16 сентября 2020-го позорнейший приказ №330, где ведение огня по врагу приравнивалось к административному правонарушению...", - пишет Бутусов.

Стоит отметить, что после огромного общественного негодования этот приказ все-таки был отменен.

Журналист считает, что основной причиной увольнения все трех замов Тарана стал провал плана Ермака по прекращению огня на Донбассе, ведь "для этого плана нужны были люди, готовые исполнить любое, даже самое позорное решение Банковой".

"И для этого был нужен именно такой слабый министр - не субъектный, молчащий, которого нельзя выпускать на публику, который ценен только лояльностью к начальству и готовый принимать любые противоречивые и хаотичные решения. Банковой было плевать на рейтинг, они хотели прекращения сопротивления на Донбассе любой ценой. Но благодаря давлению украинского общества это оказалось, по счастью, невозможным.