"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО выдворили в Россию

Полиция принудительно вернула одного из "криминальных авторитетов", включенного в санкционный список СНБО, в страну происхождения - Россию.

Об этом говорится в сообщении﻿ МВД.

45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области.