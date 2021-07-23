"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО выдворили в Россию
Полиция принудительно вернула одного из "криминальных авторитетов", включенного в санкционный список СНБО, в страну происхождения - Россию.
Об этом говорится в сообщении МВД.
45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области.
"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним "криминальным авторитетом" преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.