"Криминального авторитета" из санкционного списка СНБО выдворили в Россию

Полиция принудительно вернула одного из "криминальных авторитетов", включенного в санкционный список СНБО, в страну происхождения - Россию.

Об этом говорится в сообщении﻿ МВД.

45-летний ранее неоднократно судимый мужчина был так называемым "смотрящим" за одним из городов Полтавской области.

"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения 45-летним "криминальным авторитетом" преступного влияния, вчера, 22 июля, сотрудники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции совместно с миграционной службой принудительно вернули мужчину в страну его происхождения. Кроме того, ему запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.
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