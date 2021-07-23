Одна вкусная пряность, которая наполнит организм здоровьем

Многие преимущества ванили выходят за рамки вкуса – она ​ полна преимуществ для здоровья. Возможно, дома у вас уже есть ванильный экстракт. Но ванильные бобы и жидкий экстракт ванили, обычно используемые для выпечки, не совсем одно и то же, сообщает WomanEL.

Чем больше обрабатывается ваниль, тем меньше польза от нее. Поэтому, если вы найдете экстракт ванили холодного отжима, он принесет больше пользы для здоровья. В чем преимущества ванили, которые и делают её такой полезной для здоровья?

Ваниль обладает противовоспалительным действием

Она полноправный антиоксидант, приносящий пользу всему организму. Наше тело использует антиоксиданты для защиты клеток от свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение тканей.

Обладает противомикробным действием

Ваниль помогает убивать и останавливать рост вредных бактерий. В одном научном исследовании ваниль помогла защитить от роста кишечной палочки.

Поддерживает здоровье мозга

Научные исследования показывают, что ваниль обладает нейропротективным действием, помогая уменьшить повреждение клеток мозга.

Ваниль полезна для кишечника

Исследование на животных показало, что ванилин улучшает микробиоту кишечника мышей с ожирением, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров. Она сделала это за счет увеличения выработки короткоцепочечных жирных кислот, которые полезны для кишечника. Ваниль также уменьшила количество других бактерий, связанных с ожирением.