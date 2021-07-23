Минздрав ожидает возвращения жесткого карантина

В Министерстве здравоохранения ожидают, что осенью в Украине введут новый карантин. В стране полностью вакцинировано от коронавируса лишь 4% населения, сообщает УНИАН.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств" , - сообщил он.

Врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль считает, что Украину эта вспышка тоже коснется.

"Осенью будет рост. У вас недостаточное количество переболевших и вакцинированных для того, чтобы пандемия остановилась" , - подчеркнул он.

По официальным прогнозам, из-за новой волны придется ввести строжайший карантин.

"В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени" , - говорит Кузин.

Врач отметил, что мощность третьей волны будет зависеть от количества вакцинированных.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью иметь свой иммунитет" , - подчеркнул главный санврач.

В Минздраве хотят до конца лета пройти критическую точку - десять миллионов прививок. Для этого могут открыть пункты вакцинации в аптеках и даже в торговых центрах.