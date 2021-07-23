Картофель гниет на полях: что будет с ценами

Украинские производители картофеля всерьез обеспокоены ситуацией, которая сложилась в данном сегменте. Так, из-за проливных дождей, которые наблюдались на большей части территории страны, качество картофеля резко ухудшилось, сообщает EastFruit.

Особенно пострадали производители в южных областях страны, в частности Херсонской области, там картофель начал гнить прямо в полях.

На сегодняшний день украинские производители картофеля вынуждены чуть ли не каждый день пересматривать цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то реализовать урожай данного клубнеплода.

На данный момент основное предложение на украинском рынке составляет картофель непригодный для хранения, а с учетом резкого ухудшения качественных характеристик данной продукции реализовывать его надо как можно быстрее. При этом спрос в данном сегменте также заметно снизился, конечного потребителя часто не устраивает внешний вид предлагаемого картофеля.

В частности, уже сегодня украинские производители из Херсонской области предлагают картофель по 3-4 грн/кг. Столь низкая цена также вынуждает и производителей других областей, у которых картофель более приемлемого качества, снижать цены на данную продукции. Так, на сегодняшний день картофель поступает в продажу по 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем неделей раннее.

При этом, по прогнозам украинских синоптиков дожди на территории страны будут продолжаться до конца текущей недели. Большинство украинских фермеров сходятся во мнении, что цены на картофель вряд ли вырастут до конца августа, пока не приступят к уборке урожая картофеля, который пригоден для хранения.