Экс-нардеп Семен Семенченко заявил о сфабрикованном против него деле, которое строится на показаниях одного человека.

Об этом сообщил Андрей Павловский.

По словам Семенченко, оружие нашли не на самой тренировочной базе, а возле нее. Он отметил, что материалы следствия основаны на показаниях его бывшего соратника, которого выгнали и осудили после кражи автобуса.

Якобы последний получил от Семенченко приказ закопать оружие и совершить преступление. За это, как сообщает экс-нардеп, его хотят отправить в тюрьму.

Кроме того, Семенченко заявил, что один из свидетелей присылает его супруге фото с оружием. Адвокат уточнил, что на фото кавказец с автоматом.

По данным журналистов, в Соломенском райсуде Киева сейчас проходит заседание по изменению меры пресечения Семенченко. Пока у подозреваемого круглосуточный домашний арест.

Напомним, 24 марта 2020 в СБУ заявили о разоблачении в Украине военизированного вооруженного формирования. В создании "ПГК" обвинили Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко.