В России дожди "смыли" железнодорожный мост

В Забайкальском крае Транссибирской магистрали из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, сообщает Укринформ.

"23 июля 2021 в 09:00... Транссибирской железной дороги на перегоне Куенга-Укурей, вблизи села Нижняя Куенга Стретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Фото: Андрей Гурулев

Фото: Андрей Гурулев

Фотографии моста, который обрушился, опубликовал в ТГ-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев. Он также уточнил, что в Чернышевском районе Забайкалья паводком смыло пять мостов, нарушило сообщение между несколькими деревнями.

По данным правительства края, также перекрыто из-за размыва проезжей части федеральную трассу "Амур" с Читы в Хабаровск. Из-за паводка в Чернышевском и Шилкинском районах подтоплены более 600 домов.