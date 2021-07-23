Румынское судно нарушило границу Украины
Румынский толкач с двумя баржами 22 июля нарушил государственную границу Украины. Нарушителя обнаружили пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай, сообщает Деловая столица.
"Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское устья, что является внутренними водами Украины", — отметили пограничники.
За нарушение государственной границы на двух членов команды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП
"Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", решение по которым примет суд.