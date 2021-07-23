Румынское судно нарушило границу Украины

Румынский толкач с двумя баржами 22 июля нарушил государственную границу Украины. Нарушителя обнаружили пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования реки Дунай, сообщает Деловая столица.

"Как выяснилось, экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское устья, что является внутренними водами Украины" , — отметили пограничники.