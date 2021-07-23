Ученые выдвинули новую теорию строения Вселенной

Вселенная, в котором мы живем, может быть замкнутой в трех измерениях и иметь форму трехмерного бублика или пончика, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Live Science﻿.

К такому заключению пришла группа астрофизиков из Ульмского (Германия) и Лионского университетов (Франция), изучая космический микроволновый фон (КMФ).

КМФ, или реликтовое излучение, это остаточное тепло, оставшееся с первых лет сразу после Большого взрыва, в результате которого образовалась известная нам Вселенная.

Однако это излучение неоднородное и содержит более длинные и более короткие вибрации — если бы Вселенная была плоской (то есть, открытой или бесконечной), эти волны должны были быть более равномерными.

Проанализировав карты реликтового излучения, ученые совершили множество компьютерных симуляций в попытке определить, как оно должно выглядеть, если бы Вселенная была трехмерным тором (научное название модели "бублика").

Они пришли к выводу, что флуктуации (отклонения колебаний) реликтового излучения демонстрируют "недостающую мощность" в масштабах, превышающих размер Вселенной.

На картах реликтового излучения Вселенной имеются настоящие "белые пятна" / фото ESA и Planck Collaboration

"Отсутствие этой мощности означает, что флуктуации реликтового излучения в этих масштабах отсутствуют. Из этого следует, что наша Вселенная многосвязна и конечна в этом масштабе" , — утверждает астрофизик Томас Бухерт из Центра астрофизических исследований Лионского университета.

Ученый говорит, что результаты этого исследования свидетельствуют в пользу теории о "трехмерном бублике", а не стандартной космологической модели, согласно которой Вселенная является плоской и бесконечной.

Такое исследование помогает также определить примерный размер многосвязной Вселенной — она в три-четыре раза больше, чем наблюдаемое с Земли пространство.

Теоретически данные результаты говорят о возможности вернуться в точку отправления, если двигаться в одном и том же направлении достаточно долго. Однако на практике это невозможно, поскольку наша Вселенная постоянно расширяется со скоростью, превышающей скорость света.