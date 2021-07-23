Открытие Олимпиады в Токио: онлайн трансляция

23 июля в Токио пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр, сообщает УНИАН.

Открытие Олимпиады-2020 пройдет на "Новом национальном стадионе" в районе Синдзюку.

Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени. Она продлится около трех часов.

В рамках церемонии, кроме шоу, которое подготовили организаторы, состоится парад стран, а также будет зажжен олимпийский огонь.

В общей сложности на парад выйдут 206 стран. Знаменосцами украинской сборной будут Елена Костевич и Богдан Никишин.

Вашему вниманию трансляция открытия Олимпиады.

Олимпиада-2020: главное