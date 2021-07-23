Открытие Олимпиады в Токио: онлайн трансляция
23 июля в Токио пройдет церемония открытия летних Олимпийских игр, сообщает УНИАН.
Открытие Олимпиады-2020 пройдет на "Новом национальном стадионе" в районе Синдзюку.
Церемония начнется в 14.00 по киевскому времени. Она продлится около трех часов.
В рамках церемонии, кроме шоу, которое подготовили организаторы, состоится парад стран, а также будет зажжен олимпийский огонь.
В общей сложности на парад выйдут 206 стран. Знаменосцами украинской сборной будут Елена Костевич и Богдан Никишин.
Вашему вниманию трансляция открытия Олимпиады.
Олимпиада-2020: главное
- Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".
- Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.
- Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусима 25 марта.
- На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
- В Токио призеры будут сами надевать медали себе на шею.