Завод Ахметова отсудил у государства сотни миллионов возмещения НДС

Первый апелляционный админсуд частично удовлетворил иск ЗАО "Енакиевский металлургический завод" к Государственной налоговой службе и Государственной казначейской службе (в деле №200/6795/20-а) и решил взыскать из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за декабрь 2014 года, февраль 2015, май 2015 года, июнь 2015 в размере 271,3 млн грн и пеню 170,4 млн грн, сообщает Finbalance.

Производственные мощности "Енакиевского метзавода" находятся на оккупированной Россией части Донецкой области.

По данным группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

23.03.2021 Хозсуд Донецкой области в рамках дела №905/1055/19 ввел процедуру санации ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (принадлежит Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому).

Согласно судебным материалам, среди кредиторов предприятия - немало структур, связанных с самим должником (в т.ч. из группы "Метинвест", ДТЭК).

28.04.2021 Первый апелляционный админсуд частично удовлетворил еще один иск ЗАО "Енакиевский металлургический завод" в ГНСУ и ГКСУ (в деле №200/4609/20-а) и решил взыскать из госбюджета в пользу истца 92 млн грн пени, начисленной на сумму задолженности по уплате бюджетного возмещения НДС за август 2014 года, сентябрь 2014, октябрь 2014 года, ноябрь 2014, февраль 2015 года, март 2015, апрель 2015 года.

Кроме этого, 01.12.2020 Первый апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда от 10.12.2019 (дело №805/2211/семнадцатый), которым было частично удовлетворен иск ЗАО "Енакиевский металлургический завод" (г. Мариуполь) к налоговикам и Главному управлению Государственной казначейской службы в г. Киеве и взыскано из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 году в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105, 9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.