Turkish Airlines вернет докризисную частоту полетов в Харьков
Turkish Airlines с 3 августа вернет докризисную частоту полетов из Харькова в Стамбул, сообщили в представительстве авиакомпании, сообщает Avianews.
Если сейчас авиаперевозчик совершает пять перелетов в неделю по этому маршруту, то с начала августа они станут ежедневными. Turkish Airlines добавит вечерние рейсы в Харьков по вторникам и утренние рейсы по субботам.
Необходимые авиакомпании слоты для совершения дополнительных перелетов в Харьков уже выдали.
Продажа билетов на дополнительные рейсы Харьков-Стамбул также уже открыта.
Расписание Turkish Airlines на линии Стамбул-Харьков-Стамбул
- Стамбул 18:25 → Харьков 20:25, понедельник, вторник, четверг, пятница
- Стамбул 07:10 → Харьков 09:00, среда, суббота, воскресенье
- Харьков 21:20 → Стамбул 23:40, понедельник, вторник, четверг, пятница
- Харьков 09:55 → Стамбул 12:10, среда, суббота, воскресенье