Turkish Airlines вернет докризисную частоту полетов в Харьков

Turkish Airlines с 3 августа вернет докризисную частоту полетов из Харькова в Стамбул, сообщили в представительстве авиакомпании, сообщает Avianews.

Если сейчас авиаперевозчик совершает пять перелетов в неделю по этому маршруту, то с начала августа они станут ежедневными. Turkish Airlines добавит вечерние рейсы в Харьков по вторникам и утренние рейсы по субботам.

Необходимые авиакомпании слоты для совершения дополнительных перелетов в Харьков уже выдали.

Продажа билетов на дополнительные рейсы Харьков-Стамбул также уже открыта.

Расписание Turkish Airlines на линии Стамбул-Харьков-Стамбул