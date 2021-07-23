Turkish Airlines вернет докризисную частоту полетов в Харьков

Turkish Airlines вернет докризисную частоту полетов в Харьков

Turkish Airlines с 3 августа вернет докризисную частоту полетов из Харькова в Стамбул, сообщили в представительстве авиакомпании, сообщает Avianews.

Если сейчас авиаперевозчик совершает пять перелетов в неделю по этому маршруту, то с начала августа они станут ежедневными. Turkish Airlines добавит вечерние рейсы в Харьков по вторникам и утренние рейсы по субботам.

Необходимые авиакомпании слоты для совершения дополнительных перелетов в Харьков уже выдали.

Продажа билетов на дополнительные рейсы Харьков-Стамбул также уже открыта.

Расписание Turkish Airlines на линии Стамбул-Харьков-Стамбул

  • Стамбул 18:25 → Харьков 20:25, понедельник, вторник, четверг, пятница
  • Стамбул 07:10 → Харьков 09:00, среда, суббота, воскресенье
  • Харьков 21:20 → Стамбул 23:40, понедельник, вторник, четверг, пятница
  • Харьков 09:55 → Стамбул 12:10, среда, суббота, воскресенье
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