Украина закупит инновационный препарат для лечения коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине может появиться инновационный препарат от коронавируса американского производства. Это таблетки, которые сейчас находятся на третьем этапе клинических исследований, сообщает Левый берег.

Украина зарезервировала 300 000 доз, но деньги пока не вносятся. Ожидается, что этот препарат будет иметь специфическое действие именно на коронавирус.

Министр не озвучил название препарата, однако известно, что об испытаниях таблеток от ковида сообщала компания Pfizer.

Вероятную эффективность этих таблеток при первых симптомах коронавируса подтвердили доклинические испытания. В компании рассчитывают, что экспериментальный препарат будет выпущен до конца 2021 года.