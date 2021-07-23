Появился первый баскетболист-миллиардер

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером в истории, сообщает УНИАН.

Об этом по итогам своего исследования сообщает издания sportico﻿.

При подсчетах учитывалась как официальная зарплата Джеймса на протяжении всей его карьеры (например, за прошлый сезон он заработал около 39 миллионов долларов), так и доходы, полученные им от рекламных контрактов.

Легенде баскетбола Майклу Джордану немного не хватило до 1 миллиарда долларов даже с учетом инфляции. Но стоит отметить, что он провел в НБА на три сезона меньше, чем Леброн.

В тройку лидеров по заработкам среди действующих игроков НБА также входят Кевин Дюрэнт ("Бруклин", 580 миллионов долларов) и Стефен Карри ("Голден Стэйт", 430 миллионов).

Леброн Джеймс: карьера и достижения