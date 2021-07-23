Появился первый баскетболист-миллиардер

Появился первый баскетболист-миллиардер
Фото: Wikipedia

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером в истории, сообщает УНИАН.

Об этом по итогам своего исследования сообщает издания sportico﻿.

При подсчетах учитывалась как официальная зарплата Джеймса на протяжении всей его карьеры (например, за прошлый сезон он заработал около 39 миллионов долларов), так и доходы, полученные им от рекламных контрактов.

Легенде баскетбола Майклу Джордану немного не хватило до 1 миллиарда долларов даже с учетом инфляции. Но стоит отметить, что он провел в НБА на три сезона меньше, чем Леброн.

В тройку лидеров по заработкам среди действующих игроков НБА также входят Кевин Дюрэнт ("Бруклин", 580 миллионов долларов) и Стефен Карри ("Голден Стэйт", 430 миллионов).

Леброн Джеймс: карьера и достижения

  • Леброн Джеймс был выбран на драфте под общим первым номером и дебютировал в НБА в 2003 году.
  • Он выступал за "Кливленд", "Майами", снова "Кливленд", а с 2018 года защищает цвета "Лейкерс".
  • Джеймс четыре раза становился чемпионом НБА: дважды с "Майами", по разу с "Кливлендом" и "Лейкерс".
  • Леброн четыре раза становился самым ценным игроком сезона в НБА, выиграл четыре титула MVP финала НБА и выиграл еще ряд индивидуальных наград.
  • По количеству набранных очков в НБА Джеймс занимает третье место (35 367 очков), уступая только Карлу Мэлоуну (36 928) и Кариму Абдул-Джаббару (38 387).
  • Также в активе Леброна две победы на Олимпиадах (в 2008 и 2012 годах).
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