Число биткоин-инвесторов в США утроилось

С 2018 года доля держателей биткоина среди американских инвесторов выросла втрое – с 2 до 6 процентов, сообщает ForkLog.

В исследовании приняли участие 1037 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составила +/- 5%. Такие расчеты приводит институт общественного мнения Gallup.

В Gallup отметили рост интереса к активу среди граждан США в возрасте до 50 лет. Доля биткоин-инвесторов в этой категории повысилась с 3% до 13%. Среди родившихся до 1971 года этот показатель увеличился с 1% до 3%.

Улучшилось и восприятие первой криптовалюты. Три года назад «очень рискованной» ее называли 75% респондентов, сейчас — 60%. Каждый двадцатый заявил об отсутствии рисков.

Предпочтение в инвестициях по-прежнему отдается традиционным финансовым инструментам. 84% опрошенных сообщили о наличии в их портфелях фондовых ETF, 67% — акций, 50% — облигаций.

Биткоин в качестве объекта для инвестиций сравнимы с золотом, которым владели 11% респондентов.

Специалисты Gallup пришли к заключению, что интерес к первой криптовалюте таких компаний, как Tesla, Square и Morgan Stanley, способен усилить доверие к биткоину.