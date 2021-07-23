Facebook теряет украинскую аудиторию
С января 2021 года количество пользователей Facebook сократилось во всех областных центрах Украины, сообщает УНИАН.
Об этом сообщает plusone social impact со ссылкой на исследование соцсетей.
Аудитория Facebook в Украине составляет 16 млн активных пользователей.
Facebook Messenger предпочитают 10 млн украинцев.
В то же время Instagram пользуются 15 млн человек.
Рекламными инструментами Facebook сейчас можно охватить 24 млн украинцев, на 2 млн больше, чем полгода назад.
Согласно результатам исследований, Facebook потерял аудиторию во всех областных центрах Украины.
Какую аудиторию потерял Facebook:
- Киев - 3,17%;
- Черкассы - 25,22%;
- Днепропетровская область - 6%.
Instagram наращивает аудиторию:
- Киев +7,1% с начала года;
- Львов +6% с начала года;
- небольшие города - в среднем +4% с начала года.