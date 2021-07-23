Facebook теряет украинскую аудиторию

Facebook теряет украинскую аудиторию

С января 2021 года количество пользователей Facebook сократилось во всех областных центрах Украины, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает plusone social impact со ссылкой на исследование соцсетей.

Аудитория Facebook в Украине составляет 16 млн активных пользователей.

Facebook Messenger предпочитают 10 млн украинцев.

В то же время Instagram пользуются 15 млн человек.

Рекламными инструментами Facebook сейчас можно охватить 24 млн украинцев, на 2 млн больше, чем полгода назад.

Согласно результатам исследований, Facebook потерял аудиторию во всех областных центрах Украины.

Какую аудиторию потерял Facebook:

  • Киев - 3,17%;
  • Черкассы - 25,22%;
  • Днепропетровская область - 6%.

Instagram наращивает аудиторию:

  • Киев +7,1% с начала года;
  • Львов +6% с начала года;
  • небольшие города - в среднем +4% с начала года.
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