Разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации - объяснение

В чем разница между COVID-сертификатом и международным свидетельством о вакцинации, объяснил директор департамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Дмитрий Черныш, сообщает Зеркало недели.

COVID-сертификат

Предоставляется людям, которые имеют подтвержденную информацию о вакцинации, перенос болезни или отрицательный результат ПЦР-теста. Эти данные берутся из электронной системы здравоохранения eHealth.

Документ можно применять как внутри Украины, так и для выезда за границу.

"Но для этого необходимо дождаться признания сертификата между Украиной и другими странами. Правительство Украины работает над этим" , - уточнил Черныш.

Украинские COVID-сертификаты уже согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Пользователи, которые ранее зарегистрировались на бета-тестирование сертификата, могут уже получить его в мобильном приложении "Дія". В дальнейшем все желающие смогут получить сертификат у своего семейного врача.

Международное свидетельство о вакцинации

Представляется тем, кто прошел полный курс вакцинации против COVID-19.

Свидетельство можно использовать для путешествий за границу.

Его можно получить только в бумажной форме у своего семейного врача или в любом другом учреждении здравоохранения, которое присоединено к электронной системе здравоохранения.

Этот документ уже ратифицирован как Украиной, так и международным сообществом.