АЗС подогнали цены на топливо под новые расчеты Минэкономики

Сегодня, 23 июля, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 29,26 грн/л, бензин А-95 подешевел на 7 коп./л — до 30,20 грн/л, а дизельное топливо — на 10 коп./л, до 28,39 грн/л, сообщает Enkorr.

Корректировка цен стала результатом определения стоимости топлив 22 июля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании снизили цену на дизельное топливо на 35 коп./л, до 29,25 грн/л. «Пятерка» на станциях этих сетей подешевела на 23 коп./л, до 31,64 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

SOCAR снизил цену цену бензинов на 13-23 коп./л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети UPG все виды топлива подешевели на 30 коп./л: «двойка» — до 29,80 грн/л, «пятерка» — до 30,80 грн/л, ДТ — до 27,20 грн/л.

KLO, Shell, «БРСМ-Нафта» и Motto снизили цены на дизельное топливо в пределах 8-30 коп./л. В то же время топливо на таких станциях как «Prime», «Фактор» и «Кворум» подорожало на 10-20 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 22 по 23 июля, грн/л