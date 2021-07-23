В лето на автомобиле: советы для путешественников

Лето в самом разгаре и многие подумывают о том, чтобы отправиться в отпуск на автомобиле. Сайт разбирался, что необходимо взять в дорогу и как подготовиться к автомобильному путешествию, сообщает Обозреватель.

Наши рекомендаций помогут сделают вашу поездку максимально комфортным и безопасным.

Прежде чем отправляться в долгое путешествие не лишним будет заехать на СТО и провести диагностику технического состояния автомобиля. Источник: newspressuk.com

Прежде чем отправляться в долгое путешествие не лишним будет заехать на СТО и провести диагностику технического состояния автомобиля. При необходимости проведите регламентные работы, в частности, замените технические жидкости, фильтры и тормозные колодки. Залейте в бачок летний омыватель стекол для лучшего удаления насекомых. Помните, что хорошая видимость – залог вашей безопасности.

Залейте в бачок летний омыватель стекол для лучшего удаления насекомых. Источник: newspressuk.com

Проверьте работу и исправность световых приборов.

Проверьте состояние шин, давление в них и остаточную глубину канавок протектора. До какого уровня необходимо подкачать шины указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Недостаточно накачанная шина больше нагревается что, в конечном итоге, приведет к ее быстрому износу и увеличению расхода топлива. Также не рекомендуется использовать шины с глубиной протектора меньше 4 мм.

Перед поездкой проверьте состояние шин и давление в них и остаточную глубину канавок протектора. Источник: newspressuk.com

Размещая вещи в багажнике, самые тяжелые предметы укладывайте вниз, это улучшит управляемость. Багаж следует закрепить или привязать, так как в случае внезапного торможения под весом сдвинувшихся предметов могут пострадать и пассажиры, и автомобиль.

Размещая вещи в багажнике, самые тяжелые предметы укладывайте вниз, это улучшит управляемость. Источник: newspressuk.com

В вашего авто обязательно должны присутствовать: аптечка, огнетушитель, запасное колесо или "докатка", домкрат и набор необходимых инструментов, знак аварийной остановки, буксировочный трос, комплект проводов для "прикуривания" АКБ и светоотражающий жилет.

Минимальный набор необходимых в дороге автомобильных аксессуаров. Источник: newspressuk.com

На отдыхе не стоит оставлять автомобиль на длительное время на солнце. Ультрафиолетовое излучение разрушительно действует на резину и лакокрасочное покрытие. Возьмите с собой теплоотражающий экран для защиты приборной панели, а оптимальным решением будет воспользоваться на стоянке тканевым или брезентовым тентом для кузова. Последний защитит ЛКП не только от палящего солнца, но и от древесных смол и соков, а также продуктов жизнедеятельности пернатых.

В жаркую погоду панель приборов предохранит защитная накидка. Источник: newspressuk.com

Для защиты ЛКП от солнца и прочих негативных факторов лучше всего использовать тент. Источник: newspressuk.com

В жаркую погоду не стоит оставлять в салоне: зажигалки и баллоны с газом/бензином для их зарядки, аэрозоли, косметику, кисломолочные продукты питания, газированные напитки, а также напитки в пластиковых бутылках.

В жаркую погоду аєрозольній балон может взорваться в салоне. Источник: newspressuk.com

Важно использовать за рулем правильную обувь. Нельзя ездить за рулем в шлепанцах – это небезопасно, а в некоторых странах Западной Европы за это могут даже оштрафовать на 90-200 евро.

В некоторых странах предусмотрен солидный штраф за вождение авто в шлепанцах. Источник: newspressuk.com

Будьте внимательный за рулем и пусть в дороге вам улыбнется удача!