НКРЭКУ оштрафовала Львовгаз почти на полмиллиона

Сегодня, 23 июля, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания приняла решение наложить 425 тыс. грн штрафных санкций на оператора газораспределительных систем "Львовгаз", а также обязала оператора урегулировать все выявленные нарушения.

﻿Об этом сообщила пресс-служба﻿ НКРЭКУ.

Нацкомиссия установила, что лицензиат не выполнил ряд требований действующего законодательства и положений лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению природного газа.

В частности, предприятие нарушило такие требования:

обеспечение установки счетчиков газа для населения;

обязательное выполнение решений регулятора, касающихся финансово-хозяйственной деятельности;

соблюдение ряда положений Кодекса газораспределительных систем;

своевременное предоставление регулятору финансовой отчетности;

соблюдение минимальных стандартов в части предоставления технического доступа к газораспределительной системе, условий присоединения, представления информации о показателях коммерческого качества услуг, реестра письменных обращений потребителей;

соблюдение ряда положений лицензионных условий относительно обязанности информировать регулятора об изменениях данных предприятия, составления отчетности, использования, выполнения плана развития системы, расчетов за услуги транспортировки;

заключение актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон со смежными субъектами рынка газа, в том числе с потребителями;

обеспечение периодической поверки счетчиков газа для бытовых потребителей.

"Львовгаз" является одним из немногих предприятий, у которого больше всего нарушений по правам потребителей, особенно в части присоединения, отметили в пресс-службе.