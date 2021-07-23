1+1 не будет дублировать русскоязычные фильмы на украинский язык

"1+1 медиа" будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала, а на украинский переходить постепенно. Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала "Сваты", сообщает Детектор Медиа.

Решение о постепенном переходе на украинский язык в фильмах и сериалах приняли, как говорят в "1+1 медиа", исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства: законов Украины "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О кинематографии", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан с нуля. "1 + 1 медиа" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. Пока же мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым" , - заявили в медиагруппе.

Медиагруппа заверила, что продолжит инвестировать в дубляж и украиноязычный контент. В частности, в "1+1 медиа" напомнили, что этой осенью покажут украинский собственный сериал "Моя любимая Страшко", а телеканалы группы продолжат информационную кампанию "Смотри на украинском".

Телеканал "1+1" 19 июля показал сериал "Сваты" в украинском дубляже. Однако в соцсетях и на сайте канала зрители по разным причинам начали выражать недовольство этим дубляжом - жаловалась как на качество дубляжа, так и просто на украинский язык. 22 июля "Плюсы" вновь "вернули" сериала русское звучание.