Как не набрать лишнего в отпуске – советы фитнес-тренера

С отдыха хочется привезти приятные воспоминания и красивый загар, но никак не лишние килограммы. Известный украинская фитнес-тренер Юлия Богдан поделилась правилам полезного питания на отдыхе, сообщает 24 Канал.

Даже занимаясь спортом и придерживаясь принципов правильного питания дома, на отдыхе легко обо всем забыть и "уйти в отрыв". Фитнес-тренер Юлия Богдан знает, как не набрать лишнего даже в all inclusive – стоит лишь придерживаться нескольких правил.

Расставить приоритеты

Эксперт подчеркивает, что цель отдыха у каждого может быть разная. Поэтому если вы настроены просто расслабляться и валяться на пляже, то не стоит себя насиловать, просто отдохните.

"Кушайте с удовольствием, наслаждаясь каждым кусочком, а не просто как в последний раз. Все делайте в радость. Если что-то не нравится, раздражает – не делайте," , – советует тренер

И наоборот, если ваша цель – заняться собой и регулярно бегать вдоль морского побережья, то ничего не должно стоять у вас на пути, даже постоянные соблазны в отпуске: "Распишите себе план на период отпуска заранее. Какие и когда будут тренировки, режим питания, чтобы вы были готовы ".

Главные правила на отдыхе

Вот несколько принципов питания, которых Юлия Богдан и сама пытается придерживаться на отдыхе.

1. Есть три раза в день

Это обязательное правило, которое не стоит игнорировать. Не позволяйте себе пропускать приемы пищи из-за отговорок, потом организм вас не поблагодарит:

"Чтобы не было долгих промежутков голода, например, если бы обед пропустила, жарко ведь, то на ужин потом бы "съела слона"," , – говорит тренер

В жару действительно часто не хочется ничего есть. Тогда эксперт советует обратить внимание на свежие салаты с белком и добавить немного каши.

2. Не ограничивайте себя

Особенно если вы приехали в незнакомую страну, вам захочется все попробовать. Пробуйте все, но следите за тем, чтобы в вашем рационе было как можно больше клетчатки. То есть добавляйте в свою тарелку много овощей и зелени.

Также не стоит жестко ограничивать себя в сладостях. Однако все же старайтесь употреблять их в первой половине дня.

3. Пить больше воды

Пить газированные напитки или сладкие компоты – не лучшая идея, ведь они не утоляют жажду, к тому же очень калорийны.

4. Активность

Утром, как правило, не такая высокая температура, чтобы страдать от жары. Поэтому тренер советует именно в это время суток заниматься тренировками – к примеру, йогой или просто зарядкой.