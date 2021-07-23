Образцы крови из Уханя протестируют за период до начала пандемии

Китайские специалисты готовятся протестировать образцы крови из города Ухань за период, который предшествовал началу пандемии COVID-19. Об со ссылкой на органы здравоохранения КНР, сообщает Лента.Ру.

Ухань стал городом, где началась пандемия коронавируса в декабре 2019 года. Эксперт Лян Ваннян, который руководил китайскими учеными на встрече со специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что такие исследования могут выявить более ранние случаи заболевания. Согласно законам Китая, изучение взятых в 2019-м образцов крови возможно только по прошествии двух лет после сбора.

Он поддержал предложение ВОЗ исследовать образцы, полученные до начала пандемии. Однако ученый не уточнил, будет ли проходить экспертизу кровь, собранная у жителей из прилегающих к Уханю провинций.

23 июля директор ЦРУ Уильям Бернс сообщил, что у ведомства пока нет данных о происхождении коронавируса. По его словам, мир может никогда не узнать ответа на этот вопрос. При этом Бернс заверил, что США вместе с мировым разведывательным сообществом продолжит расследование причин вспышки пандемии.

Ранее Пекин резко отверг предложенный ВОЗ план по второй фазе расследования, которое должно пролить свет на происхождение пандемии. По мнению китайских властей, формулировки, использованные в плане, "не уважают науку и здравый смысл".

В марте эксперты ВОЗ отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из лаборатории.