"Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Партия "Батькивщина" требует ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и принять ряд новых законопроектов, которые пустят на нужды людей газ отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию, сообщает Интерфакс-Украина.

Лидер партии Юлия Тимошенко уверена, что эти меры позволят существенно снизить тарифы.

"Хватит издеваться над народом! Достаточно экспериментировать со своей жадностью и непрофессионализмом. Признайте, что не способны справиться самостоятельно и прислушайтесь наконец к советам людей, которые знают, как сегодня нужно спасать страну и защищать людей" , - обратилась Тимошенко к власти.

Она напомнила, что в августе планируется очередное повышение тарифов.