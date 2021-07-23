Мендель заработала в 2021 году полмиллиона гривен

Перед увольнением Юлия Мендель заработала почти полмиллиона гривен за половину текущего года работы пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.

Об этом свидетельствует ее электронная декларация.

С 1 января по 9 июля доход Мендель составил 499 558 гривен.

За это время ее зарплата в Офисе Президента составила 479 433 гривны или 80 тысяч гривен в месяц в среднем.

Гонорар за выданную после увольнения "Клубом семейного досуга" книгу Мендель "Каждый из нас Президент" составил 20 125 гривен.

Остальные сведения в декларации не отличаются от внесенных ранее.

При этом никаких денежных активов Мендель не задекларировала.